Вкрали 10 млн грн: шахраї ошукали понад 200 осіб завдяки зливу даних у даркнеті

Кіберполіція викрила зловмисників, які ошукали українців приблизно на 10 млн грн завдяки шахрайській схемі перевипуску SIM-карт.

Підозрювані мали дані клієнтів мобільних операторів та банків, які купували на хакерських форумах у DarkNet (прихована мережа в інтернеті, яка має обмежений доступ через спеціальні віртуальні тунелі).

Завдяки цій інформації троє чоловіків віком 32-36 років віддалено замінювали фінансовий номер, щоб отримати доступ до фінансів через онлайн-банкінг.

Зловмисники виводили кошти на рахунки підставних осіб. За попередніми даними, таким чином правопорушники ошукали понад 200 українців приблизно на 10 млн грн.

Чоловікам оголосили підозру за статтею 190 (Шахрайство) КК України. Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Шахраї у колонії

У Сумській області злочинці з колонії ошукали сотні підприємців через пошту – СБУ викрила схему. Одну частину грошей зловмисники перераховували представникам російського криміналітету, а іншу частину – злочинним угрупованням з РФ.

Чоловіки ошукали декілька сотень підприємців на понад 1 млн грн. У шахрайській схемі брали участь двоє кримінальників та колишні засуджені зі своїми родичами.

Фото: Кіберполіція