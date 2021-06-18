Змушують жертву поширювати вірус: у Кіберполіціїї розповіли, як працюють хакери Gamaredon

За 2020 рік в Україні зафіксовано понад мільйон випадків кібернетичних атак.

Зокрема, мова йде про DDoS-атаки та фішинг, повідомили в Кіберполіції.

Крім того, зафіксовано спробу поширення шкідливого програмного забезпечення через систему електронної взаємодії органів державної влади.

У виконанні цієї хакерської атаки підозрюють російське угруповання Gamaredon, яка раніше вже атакувало військових, правоохоронців, журналістів та різноманітних держслужбовців.

– Хакери відправляли шкідливу програму шляхом цільового фішингу з прикріпленими шкідливими документами, – заявили у відомстві.

У Кіберполіції додали, що в середині минулого року хакери Gamaredon почали використовувати новий модуль для Microsoft Outlook, який автоматично створює електронні листи із зараженими документами і відправляє розсилає їх усім контактам жертви.

Попередження атаки на школу в Києві

Минулого місяця співробітники Кіберполіції зафіксували в мережі заклики до агресії з боку підлітка, який є учнем столичної школи №250.

За даними правоохоронців, хлопець пообіцяв, що Київ назавжди запам’ятає цей день.

Коли підлітка вирахували, він заявив, що повідомлення було жартом, а з автором фото рушниці, яке було прикріплено до тексту, він не знайомий.