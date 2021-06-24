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Марія Степанюк |

Біля Маямі частково обвалилася 12-поверхова будівля – під завалами можуть бути люди

Обвал будинку у Маямі

У Маямі, що у штаті Флорида (США), частково обвалилася 12-поверхова будівля. Під завалами можуть бути понад 50 осіб.

Станом на 14.30 за київським часом відомо про одного загиблого та щонайменше десятьох осіб, котрі вже отримали першу допомогу внаслідок отриманих травм.

Аварія сталася близько другої ночі у четвер за місцевим часом на перетині 88-ї вулиці і Коллінз-авеню у муніципалітеті Серфсайд, що неподалік від популярного пляжу Маямі-Біч.

Пожежно-рятувальне управління округу Маямі-Дейд повідомило, що на місце часткового обвалу будівлі виїхали 80 рятувальних бригад. Рух транспорту найближчими дорогами заблокувала поліція, щоб рятувальники могли безперешкодно дістатися місця інциденту.

— Все, що я можу сказати, що будівля має 12 поверхів, і вся її задня частина обвалилася, – сказав сержант пожежно-рятувального підрозділу Маямі-Дейт Маріан Круз.

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Причини обвалу будівлі наразі невідомі і встановлюються.

Про будівлю відомо, що її звели у 1981 році, і у ній – понад 130 квартир. Кондомініум має вид на море і розташований у південно-східному районі муніципалітету Серфсайд (округ Маямі-Дейт, штат Флорида).

Видання The Washіngton Post повідомило, що наразі на ринку нерухомості продаються кілька квартир у цій будівлі з двома спальнями. Їх оцінили від $600 тис. до $700 тис.

Фото: Miami Beach Police

Джерело: CNN, The Washіngton Times

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