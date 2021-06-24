У Маямі, що у штаті Флорида (США), частково обвалилася 12-поверхова будівля. Під завалами можуть бути понад 50 осіб.

DEVELOPING: Miami-Dade Fire Rescue responded to a partial building collapse in Surfside, Florida early Thursday morning. It’s unclear if there are any injuries or if anyone is trapped at the scene. pic.twitter.com/k0Kfjlc55A — CBS News (@CBSNews) June 24, 2021

Станом на 14.30 за київським часом відомо про одного загиблого та щонайменше десятьох осіб, котрі вже отримали першу допомогу внаслідок отриманих травм.

Аварія сталася близько другої ночі у четвер за місцевим часом на перетині 88-ї вулиці і Коллінз-авеню у муніципалітеті Серфсайд, що неподалік від популярного пляжу Маямі-Біч.

Пожежно-рятувальне управління округу Маямі-Дейд повідомило, що на місце часткового обвалу будівлі виїхали 80 рятувальних бригад. Рух транспорту найближчими дорогами заблокувала поліція, щоб рятувальники могли безперешкодно дістатися місця інциденту.

— Все, що я можу сказати, що будівля має 12 поверхів, і вся її задня частина обвалилася, – сказав сержант пожежно-рятувального підрозділу Маямі-Дейт Маріан Круз.

Причини обвалу будівлі наразі невідомі і встановлюються.

#BREAKING: Video from a guest who was staying at a hotel across from that building collapse in Surfside, Florida near Miami Beach. @TND pic.twitter.com/FylD7Tin9P — Antwan Harris (@aharrisTV) June 24, 2021

Про будівлю відомо, що її звели у 1981 році, і у ній – понад 130 квартир. Кондомініум має вид на море і розташований у південно-східному районі муніципалітету Серфсайд (округ Маямі-Дейт, штат Флорида).

Видання The Washіngton Post повідомило, що наразі на ринку нерухомості продаються кілька квартир у цій будівлі з двома спальнями. Їх оцінили від $600 тис. до $700 тис.

Фото: Miami Beach Police

Джерело: CNN, The Washіngton Times