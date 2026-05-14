Сьогодні, 14 травня, у Києві внаслідок масованої російської атаки по житловій багатоповерхівці загинув хокеїст флорболу Юрій Орлов.

Про це повідомляє Українська федерація флорболу.

– З глибоким сумом ми сприйняли звістку про смерть Юрія внаслідок обстрілу російських військ. Юрій був не просто гравцем — він був людиною, яка жила флорболом, віддавала всі сили розвитку команди та залишила вагомий слід в українському флорболі. Його відданість справі, професіоналізм та людяність назавжди залишаться у пам’яті всіх, хто мав честь його знати, – йдеться у повідомленні.

Відомо, що Юрій Орлов народився 1996 року.

У 2015—2017 роках він грав за столичні клуби Крижинка-Компаньйон та Дженералз. За свою кар’єру хокеїст провів 66 офіційних матчів, забив сім голів та здійснив п’ять вдалих передач, повідомили в комітеті Верховної Ради України з питань молоді і спорту.

За попередньою інформацією, разом із Юрієм загинула і його дівчина.

Під час атаки на Дарницький район Києва 14 травня частково зруйновано девʼятиповерховий житловий будинок. Наразі відомо про дев’ятьох загиблих та мінімум 20 зниклих безвісти.

