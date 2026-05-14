Будапешт викликав російського посла Євгена Станіславова через обстріл Закарпаття 13 травня. Угорщина висловила протест Москві й вимагає припинити атаки проти цивільного населення України.

Про це йдеться у заяві міністерки закордонних справ Угорщини Аніти Орбан.

Так, очільниця МЗС Угорщини Аніта Орбан 14 травня близько півгодини розмовляла із російським послом у Будапешті Євгеном Станіславовим. Темою розмови була атака РФ по Закарпаттю.

Угорщина висловила протест через удар по Закарпатській області, де проживає угорська національна меншина.

За словами Аніти Орбан, це перший випадок від початку повномасштабного вторгнення Росії, коли Будапешт офіційно викликав російського дипломата у зв’язку з атакою на українську територію.

— Я ще раз наголосила, що уряд Угорщини рішуче засуджує російський напад і вимагає негайного припинення агресії проти цивільного населення. Я сказала послу Росії, що для Угорщини абсолютно неприйнятно, що зараз атакують і Закарпаття, де проживають угорці, — зазначила Аніта Орбан.

Під час розмови вона заявила, що Росія має зробити все можливе для якнайшвидшого припинення вогню й завершення війни.

Нагадаємо, що 13 травня під час масованої атаки на Україну пролунали вибухи в Ужгороді. Зафіксовано влучання в об’єкт критичної інфраструктури. На щастя, ніхто не постраждав.

