ДТП у Черкаській області

У Смілі Черкаської області близько третьої години ночі автомобіль Hyundai в’їхав у стовп та перекинувся.

Від удару під час аварії загинув 18-річний водій. Двоє 19-річних учасників ДТП зазнали травми.

В’їхав у стовп та перекинувся: у Черкаській області загинув водій іномарки / 3 фотографии

На місце події на вулиці Незалежності виїхало дві бригади швидкої, тому що очевидці повідомили про кількох постраждалих.

Врятувати водія не вдалося. Ще один 19-річний хлопець отримав забій грудної клітки та поверхневу травму носа. Медики надали йому допомогу на місці.

Через дві години до 19-річної учасниці ДТП викликали швидку, бо вона відчула біль в нозі. Із переломом гомілки дівчину доправили до Смілянської міської лікарні.

Джерело: Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф

Фото: Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф