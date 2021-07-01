ДТП у Черкаській області

У Смілі Черкаської області близько третьої години ночі автомобіль Hyundai в’їхав у стовп та перекинувся.
Від удару під час аварії загинув 18-річний водій. Двоє 19-річних учасників ДТП зазнали травми.
На місце події на вулиці Незалежності виїхало дві бригади швидкої, тому що очевидці повідомили про кількох постраждалих.
Врятувати водія не вдалося. Ще один 19-річний хлопець отримав забій грудної клітки та поверхневу травму носа. Медики надали йому допомогу на місці.
Через дві години до 19-річної учасниці ДТП викликали швидку, бо вона відчула біль в нозі. Із переломом гомілки дівчину доправили до Смілянської міської лікарні.
Джерело: Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф
Фото: Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф