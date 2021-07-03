В Атлантичному океані сформувався ураган Ельза, він вже досяг Гаїті і Домініканської Республіки і направляється до Куби і до американської Флориді.

Поки йдеться про ураган першої категорії з п’яти, максимальна швидкість вітру якого становила близько 130 км на годину.

На Гаїті попередили населення про ураган, що насувається в соціальних мережах, влада закликала людей покинути прибережні території з метою безпеки. Там очікують ураган в другій половині 3 липня.

В даний час він вже повалив дерева, порушив електропостачання, пошкодив інфраструктуру, знищив посіви.

Аналогічна ситуація спостерігається в декількох державах Карибського басейну – на острівних Барбадосі, Сент-Люсії, Сент-Вінсент і Гренадіни, які до сих пір намагаються оговтатися після вивержень вулканів в квітні.

Попередження про ураган, що насувається також випустили влади Ямайки, Домінікани, а також в декількох кубинських провінціях. На Домінікані влада організувала понад 2,4 тис. Притулків для людей напередодні урагану, там очікують потужні зливи і не виключають повеней.

Очікується, що до вівторка наступного тижня Ельза добереться до Флориди, але, за прогнозами Національного ураганного центру в Маямі, ймовірно, до цього часу ослабне до тропічного шторму.

Ельза став першим ураганом, сформованому в цьому сезоні. Однак зазвичай перші шторми формуються в середині липня, а урагани – тільки в першій декаді серпня.

Джерело: Associated Press

Фото: Associated Press