В Атлантичному океані сформувався ураган Ельза, він вже досяг Гаїті і Домініканської Республіки і направляється до Куби і до американської Флориді.
Поки йдеться про ураган першої категорії з п’яти, максимальна швидкість вітру якого становила близько 130 км на годину.
На Гаїті попередили населення про ураган, що насувається в соціальних мережах, влада закликала людей покинути прибережні території з метою безпеки. Там очікують ураган в другій половині 3 липня.
В даний час він вже повалив дерева, порушив електропостачання, пошкодив інфраструктуру, знищив посіви.
Аналогічна ситуація спостерігається в декількох державах Карибського басейну – на острівних Барбадосі, Сент-Люсії, Сент-Вінсент і Гренадіни, які до сих пір намагаються оговтатися після вивержень вулканів в квітні.
Попередження про ураган, що насувається також випустили влади Ямайки, Домінікани, а також в декількох кубинських провінціях. На Домінікані влада організувала понад 2,4 тис. Притулків для людей напередодні урагану, там очікують потужні зливи і не виключають повеней.
Cuba se prepara para enfrentar a Elsa ???? #Reportando | #Cuba https://t.co/49iP3mtwvi
— Radio Reloj, Cuba (@RadioRelojCuba) July 3, 2021
Очікується, що до вівторка наступного тижня Ельза добереться до Флориди, але, за прогнозами Національного ураганного центру в Маямі, ймовірно, до цього часу ослабне до тропічного шторму.
Ельза став першим ураганом, сформованому в цьому сезоні. Однак зазвичай перші шторми формуються в середині липня, а урагани – тільки в першій декаді серпня.
Джерело: Associated Press
Фото: Associated Press