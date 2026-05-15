Під час нічної атаки на Україну 15 травня російські війська застосували ракетами та 141 безпілотник різних типів.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Нічна атака на Україну 15 травня: що відомо

У ніч на 15 травня (з 18:00 14 травня) противник атакував п’ятьма протирадіолокаційними ракетами Х-31П з повітряного простору над акваторією Чорного моря, однією протикорабельною ракетою Х-35 з ТОТ АР Крим, а також 141 ударним БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу Пародія.

Пуски здійснювалися з районів Брянська, Курська, Орла, Міллерового та Приморсько-Ахтарська, а також із тимчасово окупованого Донецька, Чауди та Гвардійського у Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними станом на 09:00, сили ППО збили або подавили одну протикорабельну ракету Х-35 та 130 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас і дронів-імітаторів Пародія на Півдні, Півночі та Сході країни.

П’ять протирадіолокаційних ракет Х-31П не досягли своїх цілей.

Водночас зафіксовано влучання семи ударних дронів на шести локаціях. Ще на семи локаціях зафіксовано падіння уламків збитих цілей.

Зокрема зранку 15 травня під час повітряної тривоги пролунали вибухи в Києві через атаку російських ударних безпілотників.

У КМВА закликали мешканців столиці терміново пройти до укриттів та залишатися там до завершення тривоги.

Згодом мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в Оболонському районі столиці працюють сили протиповітряної оборони.

Крім того, у Запорізькій області поблизу Вільнянська російський безпілотник атакував об’єкт транспортної інфраструктури та приміський поїзд сполученням Запоріжжя-2 — Синельникове.

Моніторинговий центр Укрзалізниці попередив локомотивну бригаду про загрозу ударних дронів. Поїзд зупинили поблизу Вільнянська та почали евакуацію пасажирів.

Втім двоє людей не встигли залишити вагони та дістали осколкові поранення.

За словами очільника Запорізької ОВА Івана Федорова, постраждали 88-річна жінка та 47-річний чоловік.

Також у ніч проти 15 травня російські війська здійснили комбіновану ракетно-дронову атаку на Одеську область.

Під ударом опинилися об’єкти цивільної та критичної інфраструктури, житловий сектор і підприємства.

В декількох селах регіону пошкоджено шість приватних домоволодінь, триповерхову офісну будівлю та три автомобілі.

Частина осель зазнала серйозних руйнувань — у будинках вибиті вікна, пошкоджені конструкції та покрівлі.

Крім того, внаслідок атаки виникло кілька осередків займання.

За попередніми даними, внаслідок атаки на Одещину постраждали двоє людей — літній чоловік та 12-річний хлопчик.

За даними Повітряних сил, атака досі триває – у повітряному просторі країни фіксують ворожі БпЛА.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 542-гу добу.

