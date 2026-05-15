Пролунали вибухи у Запоріжжі: росіяни завдали удару по об’єкту промислової інфраструктури.

Про це повідомив керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Вибух у Запоріжжі 15 травня

За словами Івана Федорова, вибухами пошкоджено цистерну з паливно-мастильними матеріалами, через що сталася пожежа і над містом видно чорний дим.

За попередньою інформацією, загинула одна людина, троє чоловіків віком 54, 60 та 63 роки дістали вибухові травми. Їхній стан лікарі оцінюють як тяжкий.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 542-гу добу.

Фото: Запорізька ОВА

