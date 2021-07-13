В американському місті Чикаго протягом 10-11 липня загинули 11 людей внаслідок стрілянини із застосуванням вогнепальної зброї. Серед жертв був репер KTS Dre, який тільки вийшов із в’язниці.

31-річний репер KTS Dre (справжнє ім’я Лондре Сильвестр, – Ред.) зазнав 64 вогнепальних поранення в голову та інші частини тіла.

За інформацією американського ЗМІ, чоловік щойно вийшов з в’язниці. Його відпустили додому із застосуванням електронного моніторингу.

Репера звинувачували у зберіганні зброї та опорі поліції.

Через вулицю від в’язниці, де сидів репер, на нього напали. На місці стрілянини він одразу помер.

За даними поліцейських, нападники після скоєного злочину застрибнули до декількох автівок та роз’їхались в різні сторони.

Також зловмисники поранили 60-річну жінка. Вона в момент нападу перебувала поряд із Сильвестром.

Водночас під час стрілянини постраждала 30-річна перехожа.

Окрім того, вранці у суботу, 10 липня, невідомий відкрив вогонь у бік двох чоловік. Внаслідок інциденту жертви були серйозно поранені.

Уже вдень на одній з автозаправок невідомі почали стріляти прямо з автомобіля. Таким чином вони вбили двох чоловіків віком 33 і 20 років.

Також помер від пострілу ще один 39-річний чоловік. Він дістав смертельне поранення в груди.

Як з’ясували поліцейські, чоловік йшов вулицею, коли раптом до нього під’їхала автівка, з якої вистрілили.

Загалом протягом вихідних у Чикаго внаслідок стрілянини загинули 11 людей, ще 29 – постраждали.

Джерело: Fox News