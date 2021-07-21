ДТП на Прикарпатті – постраждали шестеро дітей

В Івано-Франківській області в середу, 21 липня, мікроавтобус зіткнувся з фурою. У результаті аварії постраждали вісім осіб, серед яких шестеро дітей.

Як повідомили в місцевій поліції, аварія сталася близько 12.35 у смт Делятин Надвірнянського району.

– Поліцейські попередньо встановили, що 40-річний житель Житомирської області рухався на автомобілі Volkswagen Transporter в напрямку міста Мукачево і, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не переконався в безпеці маневру і допустив зіткнення з автомобілем DAF, яким керував 26-річний місцевий мешканець, – зазначили правоохоронці.

Постраждали шестеро дітей у віці від 11 до 17 років, а також водій мікроавтобуса і 38-річний пасажир. Всі вони – жителі Житомирської області. Ступінь отриманих травм ще встановлюється.

На Прикарпатті мікроавтобус влетів у фуру: постраждали шестеро дітей / 3 фотографии

На місці працює слідчо-оперативна група. Обставини аварії з’ясовуються.