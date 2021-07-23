У Закарпатській області сталося ДТП з потягом і вантажівкою. Постраждали п’ятеро людей.

Зіткнення сталося на регульованому переїзді перегону Королево-Рокосово з поїздом № 14 Київ-Солотвино.

– При справній переїзній сигналізації водій вантажівки виїхав на колії, чим спричинив зіткнення з пасажирським потягом. Локомотив поїзда зійшов з рейок, — повідомили в Укрзалізниці.

Серед травмованих – водій вантажівки та два пасажири потяга. Всі були госпіталізовані.

Інших пасажирів доставлено до місця призначення.

– Зворотній рейс потяга №13 з Солотвино до Києва вирушить з вимушеною затримкою. Прибуття до Києва очікується із запізненням на 2 години 50 хвилин, – йдеться в повідомленні Укрзалізниці.

УЗ додає, що водій вантажівки виїхав на шлях, чим викликав зіткнення з пасажирським потягом. Локомотив потяга зійшов з рейок першої колісною парою.

При цьому, за інформацією УЗ, переїзна сигналізація була справною.

Фото: Укрзалізниця