Вкладатиму всю душу: Leleka емоційно висловилася про вихід у фінал Євробачення 2026
- Leleka емоційно відреагувала на результати другого півфіналу.
- Україна підтвердила власний рекорд на конкурсі.
- Фінал Євробачення 2026 відбудеться 16 травня о 22:00 за Києвом.
Представниця України на Євробаченні 2026 Leleka емоційно звернулася до прихильників після оголошення результатів другого півфіналу.
Разом з бандуристом Ярославом Джусем вона поділилася першими враженнями після виступу у Відні. Артистка пообіцяла у фіналі викластись на повну.
Реакція Leleka на проходження у фінал
Одразу після оголошення країн-фіналістів Вікторія Лелека не стримувала емоцій.
— Ах, ми пройшли, ми пройшли, ми пройшли. Я така щаслива, що нас назвали другими і не маринували. Нас не маринували, а пожаліли. Дякуємо Євробаченню і дякую всім, хто нас підтримував, — сказала співачка.
Ярослав Джусь також прокоментував виступ України та зізнався, що не сумнівався у результаті.
— Я вірив в нас, — зазначив музикант.
Після цього артист додав, що йому сподобалося як вони з Вікторією виступили у другому півфіналі.
Як Україна готується до фіналу Євробачення 2026
На своїй сторінці в Instagram Leleka також подякувала усім за підтримку та поділилася, що відчуває перед гранд-фіналом.
— Я переповнена радістю та натхненням і вкладатиму всю душу у виступ у суботу, — зазначила Вікторія.
Фінал Євробачення відбудеться 16 травня о 22:00 за київським часом.
Трансляцію покажуть на телеканалі Суспільне Культура, сайтах Суспільне Культура та Суспільне Євробачення, а також на Радіо Промінь.
Нагадаємо, що Україна підтвердила власний рекорд на конкурсі — з моменту запровадження півфіналів українські представники щоразу проходили до фіналу Євробачення, окрім років, коли наша країна не брала участі у шоу.