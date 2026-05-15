Представниця України на Євробаченні 2026 Leleka емоційно звернулася до прихильників після оголошення результатів другого півфіналу.

Разом з бандуристом Ярославом Джусем вона поділилася першими враженнями після виступу у Відні. Артистка пообіцяла у фіналі викластись на повну.

Реакція Leleka на проходження у фінал

Одразу після оголошення країн-фіналістів Вікторія Лелека не стримувала емоцій.

— Ах, ми пройшли, ми пройшли, ми пройшли. Я така щаслива, що нас назвали другими і не маринували. Нас не маринували, а пожаліли. Дякуємо Євробаченню і дякую всім, хто нас підтримував, — сказала співачка.

Ярослав Джусь також прокоментував виступ України та зізнався, що не сумнівався у результаті.

— Я вірив в нас, — зазначив музикант.

Після цього артист додав, що йому сподобалося як вони з Вікторією виступили у другому півфіналі.

Як Україна готується до фіналу Євробачення 2026

На своїй сторінці в Instagram Leleka також подякувала усім за підтримку та поділилася, що відчуває перед гранд-фіналом.

— Я переповнена радістю та натхненням і вкладатиму всю душу у виступ у суботу, — зазначила Вікторія.

Фінал Євробачення відбудеться 16 травня о 22:00 за київським часом.

Трансляцію покажуть на телеканалі Суспільне Культура, сайтах Суспільне Культура та Суспільне Євробачення, а також на Радіо Промінь.

Нагадаємо, що Україна підтвердила власний рекорд на конкурсі — з моменту запровадження півфіналів українські представники щоразу проходили до фіналу Євробачення, окрім років, коли наша країна не брала участі у шоу.

Джерело : Суспільне

