У Запорізькій області поблизу Вільнянська російський безпілотник атакував об’єкт транспортної інфраструктури та приміський поїзд сполученням Запоріжжя-2 — Синельникове. Внаслідок удару поранення дістали двоє цивільних.

Про це повідомили очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров та в Укрзалізниці.

Атака на електричку біля Вільнянська

Моніторинговий центр Укрзалізниці сповістив локомотивну бригаду електрички про загрозу ударних дронів. Поїзд зупинили поблизу Вільнянська та почали виводити людей на вулицю. Водночас через обмежений час двоє людей не встигли залишити вагони та отримали осколкові поранення.

За словами Івана Федорова, постраждали 88-річна жінка та 47-річний чоловік. Постраждалим надали першу допомогу, після чого передали медикам.

Наразі фахівці працюють над відновленням руху поїздів на пошкодженій ділянці та продовжують моніторити безпекову ситуацію в регіоні.

7 травня РФ атакувала пасажирський поїзд у Миколаївській області. Унаслідок обстрілу пошкоджені локомотив та вагони-прикриття. Люди не постраждали.

23 квітня РФ атакувала залізничну інфраструктуру Кривого Рогу. Унаслідок обстрілів зазнала пошкоджень будівля вокзалу.

У березні окупанти вдарили дроном по електропотягу, який рухався сполученням Слатине – Харків.

Фото: Міністерство розвитку громад та територій

