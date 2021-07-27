ДТП у Волновасі – подробиці ДТП події в Донецькій області

У Волновасі сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода, яка забрала життя двох жінок віком 56 та 62 років. Унаслідок аварії також постраждали 19-річна пасажирка та 24-річний чоловік, який перебував за кермом автомобіля.

Їх госпіталізували у медичний заклад з численними травмами. За даними поліції, на автодорозі сталося зіткнення автомобіля ЗАЗ Vida з причепом трактора.

Водій легкої машини в’їхав у причеп трактора, який рухався попереду у тому ж напрямку, що і транспортний засіб. В цей момент у салоні ЗАЗ Vida перебувало четверо осіб.

Всі вони постраждали у ДТП. Двоє жінок, які перебували на задньому сидінні, загинули на місці. Слідчі встановлюють всі обставини події.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.

Найбільше покарання за цією статтею передбачає ув’язнення на термін до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами до трьох років. Досудове слідство триває.