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Факти / Надзвичайні події
Юлія Захарченко |

У Волновасі авто в’їхало у причеп трактора: четверо постраждалих

У Волновасі авто в’їхало у причеп трактора: четверо постраждалих

У Волновасі сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода, яка забрала життя двох жінок віком 56 та 62 років. Унаслідок аварії також постраждали 19-річна пасажирка та 24-річний чоловік, який перебував за кермом автомобіля.

Їх госпіталізували у медичний заклад з численними травмами. За даними поліції, на автодорозі сталося зіткнення автомобіля ЗАЗ Vida з причепом трактора.

ДТП у Волновасі – подробиці ДТП події в Донецькій області

Водій легкої машини в’їхав у причеп трактора, який рухався попереду у тому ж напрямку, що і транспортний засіб. В цей момент у салоні ЗАЗ Vida перебувало четверо осіб.

Всі вони постраждали у ДТП. Двоє жінок, які перебували на задньому сидінні, загинули на місці. Слідчі встановлюють всі обставини події.

ДТП у Волновасі – подробиці ДТП події в Донецькій області

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.

Найбільше покарання за цією статтею передбачає ув’язнення на термін до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами до трьох років. Досудове слідство триває.

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Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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