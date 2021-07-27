У Білгород-Дністровську жінка принесла і залишила свого однорічного сина до соціальної служби. Свій вчинок вона пояснила кредитними боргами після відпочинку з подругою.

Про це на своїй сторінці у Facebook розповіла працівниця соцслужби Діна Базіленко, яка стала свідком інциденту.

– Жінка пояснила, мовляв, “у мене борги, мені треба розрахуватися, а з сином я не можу працювати, він заважає”. Кредит вона брала “на погуляти” з подружкою, ви уявляєте? – поділилася жінка.

Місцева депутат Ірина Чернега у коментарях під публікацією поширила фотографії з будинку, де матір проживала зі своїм сином.

Пішла “заробляти” гроші: в Одеській області матір залишила однорічну дитину соцслужбам / 3 фотографии

У соцслужбі горе-матір попередили, що у разі відмови від дитини держава припинить виплачувати щомісячну соціальну допомогу у розмірі близько 4 тис. гривень.

Після почутого жінка відмовилася віддавати дитину: однак вже за декілька хвилин вона знову змінила свою думку і пішла, покинувши однорічного сина.

– Скажіть, навіщо таким “матерям” діти? Для бізнесу? Засіб для заробітку грошей? В кінці-кінців дитину вона все таки залишила в службі. Чудового, однорічного хлопчика… І пішла “заробляти гроші” – підсумувала Діна Базіленко.

Подальшу долю дитини вирішуватимуть органи опіки Білгород-Дністровська. Чи понесе жінка відповідальність за скоєне, наразі невідомо.

Джерело: Діна Базіленко

Фото: Ірина Чернега