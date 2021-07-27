У Британії жінка вбила 77-річного сусіда через домагання до її сина

У Британії 38-річній жінці на ім’я Сарі Сендс відсиділа три роки за вбивство свого сусіда, який розбещував її сина.

Мати-одиначка п’ятьох дітей вбила 77-річного Майкла Плістеда, раніше засудженого за педофілію, через кілька тижнів після того, як виявила, що він розбещував її сина.

У 2015 році її було визнано винною у вбивстві через втрату контролю та засуджено до трьох з половиною років за ґратами.

– Я зробила те, що зробила би будь-яка мати, тому що він розбещував мого сина Бредлі, мого маленького хлопчика, – сказала жінка.

Вона додала, що пишається своїм вчинком і задоволена тим, що сексуальний злочинець вже не зможе нікого скривдити.

– Я не погана людина, але знаю, що зробила погану справу. Я ніколи цього не заперечувала і була покарана, – сказала жінка.

Додамо, що вона вже відсиділа три роки у тюрмі після покарання.

– Я більше ніколи не вбила би. Я не бачу себе вбивцею, але не шкодую про те, що вчинила. Я мама, яка відчайдушно хотіла захистити своїх дітей, – продовжила Сендс.

Вона також розповіла, що призвело до смертельного нападу.

– Я пам’ятаю, що взяла ніж і пішла до Міка (злочинця – ред.). Я хотіла переконати його визнати свою провину, щоб Бредлі не довелося давати показання. Мік відчинив двері і посміхнувся. Він був зухвалим і різким. Він не хотів мене слухати. Це була не та людина, яку я знала як доброзичливого сусіда, – розповіла Сендс.

Злочинець, якого раніше 24 звинувачували у педофілії, грав роль доброчесного громадянина і сусіда, змінивши ім’я. Ніхто з мешканців будинку не знав про його кримінальне минуле.

12-річний син Сендс розповів про розбещування вже після вбивства. До того ні він, ні інші жертви педофіла не давали свідчення.

– Тоді я вирішила взяти справу у свої руки. Провина, яку я відчувала за те, що не захистила сина, переповнювала мене, – зізналася жінка.

Вона нанесла Плістеду 8 ударів кухонним ножем, а потім звернулася у поліцію.

У серпні 2018 року Сендс вийшла з в’язниці.