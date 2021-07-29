Мамо, мене сусід ображає: рідні загиблої Мирослави розповіли про її останні години життя

Родина 6-річної Мирослави Третяк, яку знайшли мертвою у покинутому будинку в Старому Салтові Харківської області, розповіла про останні години життя дівчинки.

За словами матері загиблої, з підозрюваним у вбивстві її доньки 13-річному підлітком Мирослава була знайома з дитинства. Його родина живе на першому поверсі цього ж будинку.

Жінка розповіла, що хлопець постійно був у компанії з дітьми. Хоча вона говорила матері підлітка, щоб та пояснила сину, що йому не варто цього робити. У день, коли сталася трагелія, Мирослава бавилася з подружкою. До них приєднався і Богдан.

– Вчора вона прибігла і каже: Мамо, мене сусід Богдан ображає. Мирослава сказала, що він штовхав її і викинув обруч у вигляді ріжок. Я сказала не чіпати його і просто піти, і обіцяла поговорити з його мамою, коли та прийде, – розповідає мама загиблої.

Після цього близько 15.00 дівчинка повернулася з магазину і прилягла відпочити, а ввечері знову попросилася піти до подружки і взяла велосипед.

– Через деякий час вона прийшла, я вимила їй ручки. Вона взяла два персика і знову побігла до Віки. Мирослава довго не поверталася. А потім прийшла подружка і питає: А Міра вийде гуляти? Я кажу: Вона ж до тебе пішла, на що Віка відповіла, що Мирослава пішла з Богданом, – пригадує жінка.

Пізніше з’ясувалося, що діти пішли в бік колишньої пекарні. Більше їх не бачили. Мати почала шукати дитину і зустріла сусідського хлопчика. Підліток спочатку сказав, що не бачив Мирославу, а потім додав, що вони розминулися.

У тому, що 13-річний Богдан причетний до вбивства 6-річної дівчинки, родичі не сумніваються.

Про зникнення Мирослави Третяк у поліцію 28 липня ввечері повідомила матір дівчинки. Жінка розповіла, що донька о 18.00 пішла на прогулянку з 13-річним хлопцем, який проживає поруч, і не повернулася.

29 липня стало відомо, що поліція знайшла тіло загиблої дівчинки у покинутому будинку Старого Салтова.

Джерело: Newsroom

Фото: Newsroom