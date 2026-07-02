Президент Володимир Зеленський заявив, що одним із ключових результатів саміту НАТО, який відбудеться 7–8 липня в Анкарі, має стати питання протиповітряної оборони, якщо Альянс і надалі залишається важливим для своїх союзників.

Про це глава держави повідомив у четвер, 2 липня.

Питання ППО має бути ключовим на саміті НАТО

– Зараз, днями, буде саміт НАТО, інші формати, саме це має стати одним із ключових результатів – ППО. Якщо, звісно, НАТО ще щось значить для союзників. Європа повинна мати власну достатню спроможність захищатися від усіх типів загроз, в тому числі і цієї – від російської балістики, – зазначив глава держави.

Зеленський зазначив, що вже тривалий час тривають переговори з американською адміністрацією щодо отримання ліцензій на виробництво систем Patriot.

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Президент подякував усім країнам, які в межах програми PURL допомагають закуповувати ракети до Patriot.

Однак він наголосив, що для забезпечення надійного захисту життів українців необхідне власне виробництво.

– Європейське виробництво тут, у нас, в Україні, або разом із партнерами, звісно, підтримало б і Сполучені Штати в операціях, коли це потрібно. Дуже розраховуємо на позитивну відповідь президента Трампа для захисту життів, – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, Володимир Зеленський висловив сподівання на зустріч із президентом США Дональдом Трампом на полях саміту НАТО, який наступного тижня відбудеться в столиці Туреччини Анкарі.

Міністр оборони Михайло Федоров звернувся до 40 країн-партнерів із проханням невідкладно надати ракети до систем Patriot уже в липні.

Станом на вечір четверга відомо про 25 загиблих та 100 поранених унаслідок масованої атаки РФ на Київ у ніч на 2 липня.

За словами очільника КМВА Тимура Ткаченка, жертв може бути більше.

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