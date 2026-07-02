Протягом 48 годин, 1 та 2 липня, українські дрони уразили 12 електропідстанцій і одну газорозподільну станцію на тимчасово окупованих територіях України.

Про результати роботи Сил безпілотних систем ЗСУ повідомив командувач Роберт Мадяр Бровді.

Українські дрони уразили 12 електропідстанцій на ТОТ

За словами Бровді, протягом 48 годин дрони Сил безпілотних систем уразили низку енергетичних об’єктів на тимчасово окупованих територіях.

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Під удар СБС ЗСУ потрапили:

ПС 35 кВ Озерненська, нп Кар’єрне, АР Крим — 9 батальйон Кайрос 414 ОБр СБС Птахи Мадяра;

ПС 110 кВ Родникове, нп Аркадіївка, АР Крим — 9 батальйон Кайрос 414 ОБр СБС Птахи Мадяра;

ПС 110/35 кВ Випасне, нп Випасне, АР Крим — угруповання СБС Фенікс ДПСУ;

ПС 220 кВ Донузлав, нп Криловка, АР Крим — 427 ОБр СБС Рарог;

ПС 110 кВ Кар’єрне, нп Кар’єрне, АР Крим — 9 батальйон Кайрос 414 ОБр СБС Птахи Мадяра;

ПС 110 кВ Митяєве, нп Митяєве, АР Крим — 9 батальйон Кайрос 414 ОБр СБС Птахи Мадяра;

ПС 220 кВ Феодосійська, нп Феодосія, АР Крим — 1 ОЦ СБС;

Старобешівська ТЕС, нп Новий Світ, Донецька область — 2 батальйон Wormbusters 414 ОБр СБС Птахи Мадяра;

ПС 110 кВ на СЕС Охотніково, нп Кар’єрне, АР Крим — 1 ОЦ СБС;

ПС 110 кВ, нп Широке, АР Крим — 1 ОЦ СБС;

ПС 330 кВ Західно-Кримська, нп Кар’єрне, АР Крим — угруповання СБС Фенікс ДПСУ та 412 ОБр СБС Nemesis;

електропідстанція в нп Тимонове, Луганська область — 20 ОБр СБС К-2.

Окрім цього, ударом 412 ОБр СБС Nemesis було уражено склад паливо-мастильних матеріалів у Мелітополі Запорізької області.

Також дрони 20 ОБр СБС К-2 уразили газорозподільну станцію в населеному пункті Айдар Луганської області.

– Ніч яка місячна, зоряна, ясная… Москва ляже, – написав Мадяр.

Нагадаємо, вночі 28 червня пролунали вибухи на Сакській ТЕЦ в тимчасово окупованому Криму. Протягом години там пролунало 16 вибухів зі спалахами, спостерігалося задимлення.

Унаслідок атаки Сакська ТЕЦ спалахнула, загоряння спостерігалося біля резервуарів із паливом.

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