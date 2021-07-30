Один загиблий та четверо травмованих – 29 липня о 19.40 у Дніпровському районі на 451 км автошляху Н08 Бориспіль – Дніпро – Запоріжжя сталася масштабна смертельна ДТП.

З невідомих поки причин на трасі зіткнулися чотири автомобілів: два легковики Volkswagen та Daewoo Lanos, вантажний мікроавтобус Mersedes Sprinter та вантажівка DAF.

Жертвою аварії став 30-річний водій мікроавтобусу. Рятувальникам довелося за допомогою спецінструментів деблокувати тіло загиблого.

Усі четверо постраждалих в аварії – з автомобіля Daewoo. Свідки ще до прибуття підрозділів ДСНС витягли 47-річного водія та хлопчика, 2016 року народження.

А рятувальники вже допомагали деблокувати 37-річну жінку та хлопчика, 2008 року народження.

Усіх постраждалих з різними травмами госпіталізовано до лікарень Дніпра.

Поліція проводить слідчі дії щодо встановлення обставин дорожньо-транспортної пригоди.