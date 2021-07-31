Пожежа в гуртожитку в Івано-Франківську: евакуйовано 88 осіб

Пізно ввечері, 30 липня, в Івано-Франківську сталася пожежа в гуртожитку.

За даними ДСНС, займання виникло на п’ятому поверсі багатоповерхового будинку.

Рятувальникам вдалося повністю ліквідувати пожежу за півгодини. В рамках операції з будівлі гуртожитку було евакуйовано 88 осіб, серед яких були громадяни інших держав, а також студенти Івано-Франківського національного медичного університету.

Після події було проведено огляд приміщення, внаслідок чого стало відомо, що вогонь знищив меблі та інші речі домашнього вжитку.

За попередніми даними, через пожежу ніхто не постраждав. Фахівці з’ясовують причину займання.

В ліквідуванні пожежі брали участь 39 осіб, а також було залучено 10 одиниць техніки.