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Факти / Надзвичайні події
Дмитро Кудрявцев |

Пожежа в гуртожитку в Івано-Франківську: евакуйовано 88 осіб

Пожежа в Івано-Франківську

Пізно ввечері, 30 липня, в Івано-Франківську сталася пожежа в гуртожитку.

За даними ДСНС, займання виникло на п’ятому поверсі багатоповерхового будинку.

Рятувальникам вдалося повністю ліквідувати пожежу за півгодини. В рамках операції з будівлі гуртожитку було евакуйовано 88 осіб, серед яких були громадяни інших держав, а також студенти Івано-Франківського національного медичного університету.

Після події було проведено огляд приміщення, внаслідок чого стало відомо, що вогонь знищив меблі та інші речі домашнього вжитку.

Пожежа в Івано-Франківську

За попередніми даними, через пожежу ніхто не постраждав. Фахівці з’ясовують причину займання.

В ліквідуванні пожежі брали участь 39 осіб, а також було залучено 10 одиниць техніки.

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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