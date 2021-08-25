В Умані поліцейські затримали 33-річного громадянина Ізраїлю, який стріляв у 38-річного місцевого жителя.

Наразі постраждалий перебуває в Уманській центральній лікарні. Його життю та здоров’ю нічого не загрожує.

Конфлікт між чоловіками, унаслідок якого почалась стрілянина, виник 24 серпня близько 13.00 на вулиці Шевченка.

Встановити особу зловмисника та затримати його правоохоронці змогли після огляду місця події та свідчень очевидців.

Дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені за фактом хуліганства. Затриманому загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.

Нині вирішується питання про оголошення підозри та обрання затриманому запобіжного заходу.

В Умані затримали ізраїльтянина, який стріляв у місцевого жителя / 2 фотографии

У 2021 році для святкування іудейського нового року Рош ха-Шана, який відзначатиметься 6-8 вересня, до Умані прибуде близько 50 тис. хасидів.

Задля контролю за безпекою до міста спрямують понад 800 поліцейських. Крім того, українським правоохоронцям допомагатимуть колеги з Ізраїлю.

Нині в Умані вже діє поліцейська станція, яка збирає дані із півсотні камер відеоспостереження.