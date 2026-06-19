Президент Володимир Зеленський закликав якнайшвидше використати €6 млрд із European Peace Facility на потреби України. Зокрема, їх варто спрямувати на системи ППО, далекобійне озброєння та захист енергетичної інфраструктури.

Про це він повідомив у своєму зверненні до учасників засідання Європейської ради.

На що Зеленський хоче витратити €6 млрд ЄС

Володимир Зеленський наголосив, що €6 млрд допомоги ЄС для України – це значна сума, тож її потрібно використати на те, що дійсно допомагає захищати життя.

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– Будь ласка, підтримайте швидке використання цих коштів, щоб жодне життя не було втрачено через затримки. Гроші можна використати на ППО, далекобійні снаряди та інші спроможності, які вже доводять свою ефективність, – перерахував український лідер.

Він додав, що якби ці кошти можна було використати на захист енергетичної інфраструктури, це “було б допоміжним”.

Зеленський пояснив, що хоча Київ хотів би закінчити розв’язану росіянами війну до зими, використовуючи для цього дипломатію та тиск на Росію, однак гарантій тут поки немає.

– Ми розуміємо, з ким маємо справу. Путін – це війна. Якщо війна продовжиться, нам буде потрібен зимовий пакет допомоги. Це має охоплювати енергетичний пакет – газ, дизель та необхідне енергетичне обладнання – і ракетний пакет щонайменше на 300 ракет на зиму, – зазначив президент.

Володимир Зеленський підсумував, що готуватися до зими потрібно вже зараз і водночас — максимально посилювати дипломатичні зусилля.

Нагадаємо, лідери Європейського Союзу за підсумками саміту Європейської ради у Брюсселі погодили спільну декларацію щодо підтримки України та європейської безпеки.

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