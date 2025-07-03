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Водієві таксі, який вдарив Тоню Матвієнко, повідомили про підозру

Тоня Матвієнко
Фото: Антоніна Матвієнко, Нацполіція

63-річному водієві служби таксі Bolt, який 30 червня підняв руку на співачку Тоню Матвієнко, правоохоронці повідомили про підозру.

Що загрожує таксисту, який вдарив Матвієнко

За даними поліції Києва, фігуранту інкримінують умисне легке тілесне ушкодження за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України.

Згідно із санкцією статті, таксисту загрожують виправні роботи строком до одного року. Раніше за фактом нападу було відкрито провадження за ч. 1 ст. 126 ККУ – побої і мордування.

Зараз дивляться

Нагадаємо, що конфлікт між таксистом і співачкою стався 30 червня близько 15:00 на столичному Печерську. За словами Тоні Матвієнко, під час поїздки водій поводився грубо, ігнорував прохання зачинити вікно, дозволяв собі зневажливі та грубі висловлювання.

Артистка попросила завершити поїздку достроково, однак чоловік відмовився це робити. Матвієнко довелося відчиняти двері на ходу – лише тоді авто зупинилося. Після цього водій вийшов із машини та вдарив співачку в голову і плече. Матвієнко одразу звернулася до поліції.

Згодом правоохоронці затримали затримали нападника. Ним виявився 63-річний житель Києва. У компанії Bolt заявили, що розпочали внутрішнє розслідування після інциденту та “обмежили доступ водія до платформи”.

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Джерело: Нацполіція

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