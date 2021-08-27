Внаслідок вибухів поблизу аеропорту Кабулу, столиці Афганістану, загинуло 12 американських військових. Ще 15 армійців отримали травми.

Про це під час брифінгу Пентагону повідомив очільник Центрального командування США, генерал Кеннет Маккензі.

За його словами, у результаті терористичних актів у Кабулі також загинули та травмувалися афганці. Поранених людей відвезли до лікарень.

Очільник Центрального командування США наголосив, що попри людські втрати, американські військові продовжуватимуть виконувати свою місію – евакуювати людей з Афганістану.

26 серпня сталися два вибухи поблизу аеропорту Кабула, де триває евакуація охочих покинути Афганістан. За даними Пентагону, в атаці брали участь терористи-смертники, а потім бойовики відкривали вогонь.

Пізніше Кабульський хірургічний центр повідомив, що після вибухів прийняв щонайменше 60 поранених.

Відповідальність за теракти в Кабулі взяла на себе терористична організація Ісламська держава. Відповідне повідомлення з’явилося у соцмережах ІДІЛ.

Евакуація людей в Афганістані триватиме до 31 серпня. Такий термін дали таліби.