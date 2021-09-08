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Факти / Надзвичайні події
Юлія Захарченко |

На трасі Київ-Чоп зіткнулися три вантажівки: дорогу перекрили

На трасі Київ-Чоп зіткнулися три вантажівки: дорогу перекрили

На трасі Київ-Чоп поблизу села Привільне зіткнулися три вантажівки. Водій транспортного засобу MAN, 52-річний житель Львівської області, рухався на правій смузі у напрямку Львова.

Проте чоловік їхав з небезпечною швидкістю, не дотримався безпечної дистанції та наїхав на нерухоме авто дорожньої служби Ford Cargo, працівники якої проводили ремонт та ліквідовували ями на трасі.

ДТП на трасі Київ-Чоп – подробиці ДТП події 7 вересня на Рівненщині

За інерцією остання машина наїхала на автомобіль МАЗ, який стояв попереду. Відомо, що транспортний засіб належить місцевому ТОВ.

Унаслідок аварії водій авто MAN дістав важкі травми, чоловіка госпіталізували у реанімаційне відділення медичного закладу.

ДТП на трасі Київ-Чоп – подробиці ДТП події 7 вересня на Рівненщині

Ще один чоловік, який проводив ремонтні роботи на автодорозі, постраждав у ДТП – він перебуває у травматології під наглядом лікарів.

ДТП на трасі Київ-Чоп – подробиці ДТП події 7 вересня на Рівненщині

Наразі ділянка траси, на якій сталася дорожньо-транспортна пригода, досі перекрита. Триває досудове розслідування. Поліція Рівненської області закликає водіїв бути уважними та відповідальними на автодорогах.

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Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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