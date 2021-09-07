ДТП на трасі Бориспіль-Дніпро – подробиці ДТП під Переяславом

На трасі Бориспіль-Дніпро на 28 км у напрямку Переяслава машина Mercedes-Benz виїхала на зустрічну смугу та зіткнулася з пасажирським автомобілем Volkswagen LT, який здійснював посадку пасажирів до салону.

За кермом Mercedes-Benz перебував 23-річний водій, а пасажирського авто – 43-річний чоловік. Водночас у невстановленому для цього місці переходила дорогу 61-річна жінка, яка постраждала унаслідок аварії.

Наразі лікарі надають їй необхідну медичну допомогу – у постраждалої зафіксували перелом кісток носу. Загалом унаслідок ДТП з травмами госпіталізували чотирьох людей, які були пасажирами Volkswagen LT.

Лікарі діагностували у постраждалих різні травми – струс головного мозку та забої різних частин тіла. Серед потерпілих – працівниця Бориспільського РУП. За даними медичного освідування, всі водії були тверезими за кермом.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.

Найбільше покарання за цією статтею передбачається штраф до 5 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (85 тис. грн), виправні роботи до двох років, арешт до шести місяців або ув’язнення до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами до трьох років.