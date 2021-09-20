Слідство має дві основні версії, що саме спричинило вибух автомобіля, який стався у Дніпрі вранці 15 вересня. Перша причина може бути пов’язана з професійною діяльністю загиблих людей, а друга – неприязні стосунки певного кола осіб із ними.

Унаслідок вибуху авто загинуло двоє громадян – керівниця відділу зв’язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю ДСНС у Дніпропетровській області Дар’я Гречищева та інструктор з домедичної допомоги Олексій Кавлак.

Про це повідомив заступник керівника Дніпровської обласної прокуратури Олександр Савенко під час брифінгу 20 вересня. Він не уточнив, які особи могли мати неприязні стосунки з загиблим, посилаючись на таємницю слідства.

За словами Савенка, загиблі мали активну громадянську позицію, були волонтерами та неодноразово перебували у зоні операції Об’єднаних сил.

Наразі результати призначених експертиз іще не готові, тож поки що невідомо, який вибуховий пристрій використали зловмисники. Проте відомо, що сила вибуху еквівалентна 1-2 кг тротилу.

Слід зазначити, що 1 кг тротилу достатньо для дуже потужного вибуху, який може спричинити важкі травми та смерть людини, що перебуває поблизу – на відстані від 1 до 3,5 м.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею 258 (Терористичний акт) КК України. Вранці 15 вересня вибух автомобіля у Дніпрі схвилював місцевих мешканців.