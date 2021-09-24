Експерти нарахували в автомобілі Сергія Шефіра після обстрілу 22 вересня 18 куль. Таку цифру в ефірі програми Право на владу озвучив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

– Сергій Шефір та його водій учора народилися вдруге. За задумом тих, хто організовував та виконував злочин, Сергій Шефір та всі, хто з ним перебував у машині, мали загинути, – заявив радник міністра МВС.

Однак, за словами Антона Геращенка, не завжди кілерам та організаторам злочину вдається втілити план задуму.

Радник міністра констатує: організатори та кілер вибрали єдине місце неподалік від будинку Сергія Шефіра, де водіям потрібно знизити швидкість. Крім того, поряд був ліс, де кілер міг сховатися.

– Завдання кілера було спершу стріляти у водія на ураження. Після цього б автомобіль з’їхав у кювет, врізався в дерево, а далі кілер зміг би вбити всіх, хто перебував в автомобілі, – пояснює Антон Геращенко.

Саме тому перші вистріли були в лобову частину машини. Один із вистрілів, каже радник міністра, якби прийшовся на кілька сантиметрів вище, поцілив би водію в груди.

– Дві із куль влучили водієві в стегно. У нього зараз розтрощена стегнова кістка і його чекатимуть місяці відновлення. Через те, що автомобіль прискорився, залишок куль кілер випустив у задню частину транспортного засобу. Одна із них пробила колесо, – пояснює Антон Геращенко.

Авто помічника президента України Сергія Шефіра обстріляли 22 вересня близько 10.00 на дорозі між селами Кругле та Ходосівка Обухівського району Київської області. У транспортний засіб влучило понад 10 куль.

Унаслідок надзвичайної події постраждав водій Сергія Шефіра. Його після трьох кульових поранень прооперували.

Поліція відкрила кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією Замах на вбивство двох і більше осіб (ст. 115 ККУ).

Фото: Антон Геращенко