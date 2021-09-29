У Києві на одній з автозаправок 26-річний пасажир таксі до смерті забив п’яного чоловіка, який конфліктував із працівником АЗС. Після чого нападник сам викликав швидку.

Інцидент стався у ніч на 29 вересня на проспекті Романа Шухевича.

За даними правоохоронців, 45-річний чоловік, будучи п’яним, чіплявся до оператора автозаправної станції, який у той час заправляв таксі.

Згодом із автомобіля вийшов пасажир, щоб заступитися за працівника АЗС та заспокоїти іншого чоловіка.

Тоді розгорівся конфлікт, під час якого пасажир таксі кілька разів ударив незнайомця у живіт та по голові.

Після цього потерпілий впав на землю, а порушник спочатку поїхав з місця події, але згодом повернувся та викликав швидку. Однак лікарі, приїхавши, констатували смерть чоловіка.

Водночас правоохоронці затримали підозрюваного на місці події. Чоловік раніше не потрапляв у поле зору поліцейських.

Нападнику вже повідомили про підозру та обрали йому запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Розпочато кримінальне провадження за статтею про умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. Чоловіку загрожує до десяти років в’язниці.