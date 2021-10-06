Дівчинка не дожила до ранку: на Закарпатті вітчим побив 10-річну падчерку

У селі на Закарпатті 34-річний вітчим вбив свою 10-річну падчерку. Трагедія сталася у неділю ввечері.

П’яний чоловік прийшов додому не в гуморі і почав стільцем бити дитину, а потім спокійно пішов спати.

Скалічена дитина стікала кров’ю, стогнала від болю і просила про допомогу, але мати, яка спала у сусідній кімнаті, навіть не підійшла. Під ранок дівчинка померла.

– Мати не надала жодної допомоги дитині. Тобто, вона розуміла, що дитина перебуває у небезпечному для життя стані, – розповіла речниця ГУ Національної поліції України у Закарпатській області Ганна Дан.

Вітчим сам зателефонував у поліцію і зізнався у скоєному. У матері загиблої дівчинки є ще п’ятеро дітей від різних чоловіків.

Старша 16-річна донька живе з рідним батьком, ще четверо неповнолітніх жили з матір’ю та вітчимом.

За словами сусідів, чоловік постійно пиячив та бив дітей. Водночас ця родина на обліку соцслужб не перебувала. Просто ніхто не викликав поліцію.

За кілька днів до вбивства рідний батько дівчинки звернувся до служби у справах дітей в Ужгороді, щоб забрати дитину до себе, але не встиг.

Та навіть після заяви соцпрацівники до родини так і не навідались, бо нібито не таку заяву написали – не про те, що є небезпека життю дитини.

Зараз будинок, де сталося вбивство дитини, порожній. Вітчим у СІЗО, йому загрожує довічне ув’язнення, а матір з іншими дітьми – у лікарні.

Медиків непокоїть фізичний та психологічний стан дітей. П’ятирічну доньку передадуть рідному батьку, однорічного хлопчика й одномісячну дівчинку невдовзі заберуть до дитячого будинку. А матір теж судитимуть за ненадання допомоги дитині.