Пожар в Киеве — первые подробности пожара возле Института урологии (ФОТО)

В четверг, 14 октября, в Киеве загорелось двухэтажное недействующее здание. Во время тушения пламени эвакуировали 15 человек.

Пожар в Киеве произошел в Шевченковском районе на улице Винниченко 9А около 13.13.

Дым поднялся в небо: в Киеве загорелось здание возле Института урологии / 8 фотографий

Спасатели, приехав на место происшествия, обнаружили, что загорелась крыша двухэтажного недействующего здания.

По данным ГСЧС, существовала угроза распространения огня на восьмиэтажное здание, расположенное рядом.

Во время тушения пожара эвакуировали 15 человек на безопасное расстояние. По предварительным данным, жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

Читайте: В центре Киева вспыхнул пожар в здании

Известно, что по адресу улица Винниченко 9А расположен Институт урологии АМН. В соцсетях уже распространили видео с места пожара.

На кадрах видно, как клубы черного дыма охватывают территорию, на которой расположено здание учебного заведения.

По состоянию на 14.14 пожар локализован на площади 500 кв. м.

На месте работают семь единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 30 человек личного состава.

Правоохранители будут устанавливать причину возгорания.

12 октября в Киеве произошел пожар в квартире одной из многоэтажек из-за стиральной машины, которая загорелась.

Кроме того, во время тушения спасатели обнаружили тело 80-летнего мужчины у выхода из помещения.