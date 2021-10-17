У США, в місті Таскалуса штату Алабама, застрелили 13-річного хлопчика, який грав у iPad у власній спальні.

Підліток перебував у своїй кімнаті, коли куля зовні пробила вікно і потрапила йому прямо в голову, йдеться в заяві поліцейського.

За даними департаменту, слідчі виявили багато гільз перед будинком хлопчика.

Начальник поліції назвав стрілянину безглуздим вбивством.

– Ми постійно стикаємося зі стріляниною, але коли гине дитина у своєму власному будинку, це зовсім інша справа. Це жахлива і безглузда трагедія, – заявили у поліції.

На думку капітана поліції, стрілянина була не випадковою.

– Це була навмисна стрілянина, але підліток, ймовірно, не був метою. Ми шукаємо людей, які можуть бути причетними до трагедії, – додав правоохоронець.

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На Вінниччині 16-річна дівчина жорстоко вбила матір.

Судове засідання, на якому обирали запобіжний захід, проводили у закритому режимі, бо ж неповнолітня. А от на відповідальність перед законом юний вік підозрюваної ніяк не вплине. За жорстоке вбивство матері дівчина може потрапити до колонії на довгих 15 років. Призвичаюватися до життя за ґратами школярка вже починає у СІЗО, де вона проведе як мінімум два місяці.