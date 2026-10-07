Під час масованої атаки в ніч проти 7 жовтня російські війська застосували безпілотники, балістичні ракети та значну кількість крилатих ракет, запустивши їх із різних напрямків.

Про це в ефірі телемарафону розповів начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Ігнат розповів про тактику росіян під час масованої атаки

– Ворог атакував з різних напрямків, підступно атакував різними засобами. У кожного засобу свої параметри польоту, напрямок руху тощо, – зазначив Ігнат.

За словами речника, зафіксовано влучання ракет, які рухалися за балістичною траєкторією. Який саме тип цих засобів ураження був використаний, визначать пізніше, після аналізу уламків.

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Силам оборони вдалося збити п’ять таких ракет, що свідчить про застосування комплексів Patriot. Крім балістики, російські війська випустили по Україні значну кількість крилатих ракет.

– Крилаті ракети різного базування – морського, наземного, повітряного. Стратегічна авіація працювала з Бєлгородської області – літаки Ту-95, Ту-160… І кораблі вже з Каспійського моря – з ракетного корабля було випущено Калібри. Також Іскандер-К – також з різних напрямків, – розповів речник.

Ігнат повідомив, що з 48 крилатих ракет українські військові перехопили 39. Доля шести цілей зараз встановлюється. Із 130 запущених дронів ЗСУ збили 117, серед них значну частину становили реактивні безпілотники.

Речник Повітряних сил зауважив, що нічна атака Росії загалом була схожою на попередні удари. Однак кожен масований обстріл має свої особливості.

Російські війська змінюють маршрути ракет і дронів, зважають на тактичну ситуацію та інформацію, отриману їхньою агентурною і космічною розвідкою. Під час планування ударів вони враховують і погодні умови, серед яких хмарність та туман.

– Противник все це враховує, аналізує, вивчає, де у нас знаходяться сили та засоби, які можуть перехоплювати… Це питання й до наших громадян, які люблять публікувати різні речі у соціальній мережі – щоб не робили цього, – зазначив Ігнат.

Що відомо про масовану атаку РФ 7 жовтня

Цієї ночі Росія знову здійснила масовану атаку по різних регіонах України. Під ударом опинилися Київська, Харківська, Полтавська, Чернігівська та Дніпропетровська області.

У Києві після російської атаки зафіксували влучання та падіння уламків у кількох районах міста. Є загиблі в Дарницькому районі, де внаслідок удару загорівся гаражний кооператив. Під час ліквідації пожежі рятувальники дістали з-під завалів тіла двох людей.

Близько 06:00 російські окупанти завдали ракетного удару по Прилуках. Один із ворожих ударів припав безпосередньо на житлову багатоповерхівку, жителі якої на той момент ще перебували у своїх квартирах.

Нині відомо про 14 загиблих та десятки постраждалих.

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