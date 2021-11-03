У Сумах 11-річного хлопчика госпіталізували до лікарні з різаною раною після конфлікту з однолітком. Наразі життю неповнолітнього нічого не загрожує.

Поліцію про надзвичайну подію сповістили лікарі швидкої.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група Сумського районного управління поліції.

Як встановили правоохоронці, травму дитина отримала під час сварки в дворі житлового будинку.

– Коли конфлікт однолітків переріс у бійку, один із хлопчиків витягнув ножа та поранив ним іншого, – зазначають у Нацполіції.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом завдання умисного легкого тілесного ушкодження.

Санкція статті передбачає штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, до 200 годин громадських робіт або до року виправних робіт.

Поки правоохоронці встановлюють всі обставини події.

У Харкові чотирирічного хлопчика тимчасово помістили до закладу охорони здоров’я після того, як його побила мати просто під час прямого ефіру в Instagram.

Поліцейські провели з матір’ю профілактичну бесіду щодо недопущення застосування насильства до малолітньої дитини та склали адміністративний протокол за фактом вчинення домашнього насильства.

За такі дії передбачений штраф від 10 до 20 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, від 30 до 70 годин громадських або до 10 діб адміністративного арешту.