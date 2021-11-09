Перемишлянський районний суд Львівської області засудив до дев’яти років за ґратами 31-річного жителя села Біле за вбивство своєї на два роки старшої співмешканки.

Жінка померла 19 березня після того, як засуджений побив її кочергою, бо вона зустрілася із знайомими у Львові.

На тілі загиблої експерти виявили численні переломи, синці та садна.

За їхніми свідченнями, смерть настала від сильної внутрішньої крововтрати після розриву легень уламками ребер та розривом селезінки.

Тілесні ушкодження були нанесені незадовго до настання смерті.

Під час судового засідання чоловік вину визнав повністю, однак від дачі показів відмовився.

Слідчим 31-річний житель села Біле розповідав, що побив співмешканку кочергою, щоб навчити її правильно поводитись та не обманювати.

За його словами, “виховний процес” тривав із 21.00 18 березня до 04.00 19 березня.

Чоловік розповів, що під ранок жінка змогла самостійно змити кров із голови. Співмешканець допоміг їй перевдягтись у спортивний костюм, вдягнув їй на голову мокру шапку, поклав на ліжко та ліг поряд.

Коли о 08.00 прокинувся, вже не зміг її розбудити.

Після того чоловік подався до сусідів, щоб викликати швидку та поліцію, а потім, злякавшись, пішов пішки в бік Львова. Затримали поліцейські його о увечері о 20.00.

Джерело: Єдиний реєстр судових рішень