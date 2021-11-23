Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Надзвичайні події

У Сербії під Белградом стався вибух на заводі, що виготовляє ракети

Людмила Богданова редакторка стрічки
У Сербії під Белградом стався вибух на заводі, що виготовляє ракети

У Сербії неподалік міста Белград стався вибух ракетного палива на підприємстві, де виробляють ракети.

Вибух прогримів близько 14:00 за місцевим часом на заводі, розташованому біля селища Бубань-Поток, неподалік столиці.

На місце прибули бригади рятувальників і поліції.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що за неофіційними даними, на заводі могло перебувати близько 100 співробітників. Чи є жертви та постраждалі внаслідок вибуху під Белградом, наразі невідомо.

Новина доповнюється…

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка