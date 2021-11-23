У Сербії неподалік міста Белград стався вибух ракетного палива на підприємстві, де виробляють ракети.

Вибух прогримів близько 14:00 за місцевим часом на заводі, розташованому біля селища Бубань-Поток, неподалік столиці.

На місце прибули бригади рятувальників і поліції.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що за неофіційними даними, на заводі могло перебувати близько 100 співробітників. Чи є жертви та постраждалі внаслідок вибуху під Белградом, наразі невідомо.

Bubanj potok jaka detonacija. pic.twitter.com/hyHvgjEszc — Marčeta – selidbe (@selidbemarceta) November 23, 2021

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