У Сербії неподалік міста Белград стався вибух ракетного палива на підприємстві, де виробляють ракети.
Вибух прогримів близько 14:00 за місцевим часом на заводі, розташованому біля селища Бубань-Поток, неподалік столиці.
На місце прибули бригади рятувальників і поліції.
Місцеві ЗМІ повідомляють, що за неофіційними даними, на заводі могло перебувати близько 100 співробітників. Чи є жертви та постраждалі внаслідок вибуху під Белградом, наразі невідомо.
Bubanj potok jaka detonacija. pic.twitter.com/hyHvgjEszc
— Marčeta – selidbe (@selidbemarceta) November 23, 2021
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