Вибух у Новій Одесі: щонайменше одна людина загинула

Внаслідок вибуху в одному з п’ятиповерхових будинків міста Нова Одеса було зруйновано чотири квартири – дві на четвертому та дві на п’ятому поверхах.

Причиною детонації, за версією правоохоронців, став вибух природного газу на п’ятому поверсі будинку.

Станом на 16:46 рятувальники змогли демонтувати частину конструкцій, під якими було виявлено тіло жінки з квартири на четвертому поверсі.

До операції залучено 116 осіб та 27 одиниць спеціальної техніки. Зокрема, підрозділам ДСНС довелося застосувати важкий кран. Роботи з демонтажу зруйнованих елементів будівлі продовжуються.

Крім того, до пошуку потерпілих залучено два кінологічні розрахунки та двох психологів.

При цьому ДСНС створила резерв у кількості 40 осіб та п’ятьох одиниць техніки.

Зазначимо, місцеві органи влади обіцяють надати допомогу всім постраждалим мешканцям будинку та їхнім родичам. Наразі вирішується питання тимчасового розміщення потерпілих.

На місці події перебуває штаб з ліквідації наслідків та оперативна група ГУ ДСНС у Миколаївській області.

Нагадаємо, у суботу, 27 листопада, пролунав потужний вибух в одній з квартир міста Нова Одеса, внаслідок якого постраждали щонайменше троє осіб.

Зокрема, двоє з них перебували у шоковому стані, а ще у одного мешканця будинку діагностовано перелом руки.

З пошкодженого під’їзду було евакуйовано 50 осіб.