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У Кривому Розі підлітки побили, зґвалтували та пограбували 48-річну жінку

Людмила Богданова редакторка стрічки
У Кривому Розі підлітки побили, зґвалтували та пограбували 48-річну жінку

У Кривому Розі двоє підлітків напали на 48-річну жінку. Зловмисники сильно побили громадянку, зґвалтували, а потім вкрали її мобільний телефон.

Непритомну потерпілу знайшли на вулиці з численними травмами, у тяжкому стані її відвезли до лікарні.

Одночасно у поліцію надійшло звернення від адміністрації місцевого закладу для відпочинку про зникнення їхньої співробітниці.

Правоохоронці встановили, що потерпілою виявилося зникла жінка. За кілька годин неповнолітніх нападників затримали. Ними виявилися двоє юнаків 2006 року народження.

Поліція відкрила три кримінальні провадження за фактом нанесення тяжких тілесних ушкоджень (ч.2, ст.121 ККУ), зґвалтування (ч.3, ст.152 ККУ) та розбою (ч.4, ст.187 ККУ).

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Джерело: Нацполіція

Фото: Depositphotos

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