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Кликала матір на допомогу: на Сумщині 21-річна дівчина порізала ножем старшого брата

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Кликала матір на допомогу: на Сумщині 21-річна дівчина порізала ножем старшого брата

В Сумській області медики врятували 38-річного чоловіка, якого ножем порізала його молодша сестра. За скоєне їй загрожує до восьми років ув’язнення.

Інцидент стався у селі Сагарівка. Брат із сестрою були вдома і удвох розпивали спиртні напої. Під час застілля між ними виник конфлікт, і 21-річна дівчина схопилася за ножа.

Правоохоронцям вона розповіла, що свідком нападу на старшого брата була їхня матір.

– Я взяла ножик, він впав на диван, і я ножиком його вдарила. Коли він закричав, я покликала маму і витягла ножик з його живота. Потім взяла перекис водню і почала промивати рану, – зізналася дівчина.

Чоловіка терміново госпіталізували, наразі його стан оцінюється як стабільний. Що стало причиною сімейного конфлікту, він не розповів.

Що кажуть у поліції

Кримінальне провадження щодо 21-річної дівчини було відкрито за ст. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України.

Найближчим часом суд обере їй запобіжний захід. За скоєне дівчина може опинитися за гратами на термін від п’яти до восьми років.

Джерело: Нацполіція

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