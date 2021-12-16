Переховувався в полі: на Вінничині засудили хлопця, який покусав і пограбував дівчинку

На Вінничині 25-річного хлопця засудили за пограбування школярки. Наступні чотири роки він проведе за ґратами.
Інцидент стався наприкінці червня у Немирові. 10-річна дівчинка гуляла містом, поки нападник стежив за нею.
Коли хлопець переконався, що навколо немає людей, він наблизився до школярки і схопив її за одяг.
Аби дівчинка не кричала і не пручалася, нападник її вкусив. Після цього хлопець вирвав з рук школярки мобільний телефон і втік.
Потерпіла дівчинка прийшла додому і розповіла батькам про пограбування. Коли приїхала поліція, вона описала свого нападника та вказала, що чоловік носить бороду.
Нападника затримали того ж дня: він переховувався у полі за Немировом. Побачивши поліцейських, він спробував втекти, але його наздогнали і затримали.
Кримінальне провадження у справі було відкрито за ч. 2 ст. 186 (Грабіж, поєднаний з насильством) КК України.
Суд визнав хлопця винним і призначив покарання у вигляді позбавлення волі терміном на чотири роки та сім місяців.