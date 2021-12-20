У Києві студент місцевого університету встановив камеру відеоспостереження у душовій кімнаті. Тепер йому загрожує тюремне ув’язнення до трьох років.

За даними Поліції Києва, від декількох студенток столичного закладу вищої освіти надійшли заяви про те, що невідомий поставив камеру у душі.

Під час досудового розслідування поліцейські з’ясували, що до цього причетний студент цього університету.

Хлопець з Одеської області 2003 року народження пояснив, що знімав на камеру дівчат для власного використання.

Молодикові повідомили про підозру за статтею 182 (Порушення недоторканності приватного життя) Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне збирання, зберігання, конфіденційної інформації про особу.

Правопорушнику загрожує позбавлення волі терміном до трьох років. Слідчі направили необхідні матеріали з обвинувальним актом до суду для розгляду справи.

У поліції зазначили, що всі вилучені відеоматеріали знищать у встановленому законодавством порядку після рішення суду.