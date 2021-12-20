20 грудня комунальне підприємство Київпастранс повідомило про скасування кількох рейсів міської електрички.

– Скасовується курсування по кільцю рейсів 7307, 7308, 7315, 7316; човники: 7402, 7501, 7503, 7505, 7507, 7502, 7413, 7636, 7638, 7640, – повідомляють у Київпастрансі.

Як зазначають у комунальному підприємстві, скасування відбулося через технічні причини.

Нагадаємо, що Київрада затвердила перелік категорій осіб, які в 2022 році матимуть право на пільговий проїзд у муніципальному транспорті загального користування.

У бюджеті столиці на 2022 рік передбачено виділення понад 2 млрд грн Київпастрансу та метрополітену на покриття витрат, пов’язаних зі збереженням вартості проїзду.

Ще 1,5 млрд грн виділено на забезпечення безоплатного проїзду пільгових категорій киян у пасажирському транспорті.

Джерело: Київпастранс

Фото: Київпастранс