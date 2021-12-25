У Черкаській області чоловіка підозрюють у вбивстві 24-річної жінки. Йому обрали запобіжний захід – громадянин перебуватиме під вартою щонайменше 60 днів.

За даними Національної поліції у Черкаській області, 20 грудня він завдав потерпілій смертельне ножове поранення.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за частиною 2 статті 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Якщо слідчі доведуть, що чоловік скоїв цей злочин, тоді він сяде за ґрати. Згідно з чинним законодавством, передбачено тюремне ув’язнення терміном до 10 років. Слідство триває.

Вбивство у Черкаській області

У місцевих ЗМІ з’явилися подробиці вбивства жінки у Черкаській області. Згідно з даними видання Про все, 24-річну матір двох дітей вбив колишній чоловік.

Сусіди стверджують, що громадянин давно погрожував своїй екс-коханій. Вона прибігла до родички у крові, боячись за своїх малюків.

Тітка вбитої розповіла, що вона побігла до хати загиблої, де зустріла її колишнього чоловіка. На крики родички він відповів, що якщо його колишня виживе, тоді він її доб’є.

За словами сусідів, загибла жінка виховувала двох дітей та не зловживала алкоголь, а зі своїм екс-чоловіком розійшлася через постійні побої.