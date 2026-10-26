Кількості ракет до зенітних ракетних комплексів Patriot, витрачених під час бойових дій на Близькому Сході, Україні могло б вистачити ще на кілька років.

Про це начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів у подкасті РБК-Україна ЦЕ БАЗА.

Ігнат пояснив причини дефіциту ракет Patriot

За словами Юрія Ігната, значні витрати ракет-перехоплювачів під час бойових дій на Близькому Сході вплинули на ситуацію із запасами боєприпасів до систем Patriot.

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Він пояснив, що в окремих випадках на одну повітряну ціль там могли запускати одразу до восьми ракет, тоді як українські розрахунки завдяки бойовому досвіду навчилися застосовувати один перехоплювач проти однієї цілі.

Ігнат зазначив, що Patriot може працювати в трьох режимах: автоматичному, напівавтоматичному та ручному. Зокрема, в автоматичному режимі система здатна самостійно запускати значну кількість ракет, що за певних умов призводить до їх швидкого витрачання.

— Через відсутність такого досвіду вони могли на один Shahed чи одну балістичну ракету випустити одразу весь пакет протиракет із пускової, — пояснив представник Повітряних сил.

За його оцінкою, обсягів боєприпасів, використаних на Близькому Сході, вистачило б для забезпечення українських систем Patriot протягом кількох років.

— Тому ми й зараз опинилися в тій кризі, в якій є, тому що того, що було витрачено на Близькому Сході, нам вистачило б ще на кілька років бойової роботи системами, — наголосив Ігнат.

Юрій Ігнат також розповів, що за час повномасштабної війни українські військові суттєво змінили підходи до використання американських зенітних ракетних комплексів.

Зокрема, українські розрахунки навчилися застосовувати Patriot не лише для захисту визначених об’єктів зі стаціонарних позицій, а й під час операцій із переміщенням комплексів.

За словами Ігната, така тактика дає змогу влаштовувати засідки на російську авіацію, уражати повітряні цілі та після цього змінювати місце розташування системи.

— Наприклад, можна використовувати Patriot не як стаціонарний комплекс, як американці тримають його на аеродромах чи базах, а зробити його, умовно кажучи, блукаючим: поставити в засідку, збити п’ять бортів і неушкодженим повернутися, — пояснив він.

Як приклад ефективного застосування такої тактики Ігнат згадав операцію в Брянській області РФ.

Представник Повітряних сил наголосив, що український бойовий досвід дозволяє не лише ефективніше використовувати Patriot у різних тактичних ситуаціях, а й раціональніше витрачати дорогі ракети-перехоплювачі, запаси яких залишаються обмеженими.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що за останні три місяці Україна отримала від США лише 24 ракети-перехоплювачі до Patriot.

В інтерв’ю ABC News він наголосив, що таких обсягів постачання недостатньо для захисту від російських атак, адже Україні в середньому потрібно близько 350 ракет до Patriot щомісяця.

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