У листопаді валютний ринок України, ймовірно, збереже відносну стабільність попри війну, інфляційний тиск і високий попит на імпорт. Різких змін курсу не очікують, однак на гривню й надалі впливатимуть економічні ризики та ситуація з міжнародною фінансовою допомогою.

Факти ICTV дізнавалися у голови правління Глобус Банку та віцепрезидента Асоціації українських банків Сергія Мамедова, яким буде курс долара у листопаді 2026 року та що впливатиме на його динаміку.

Курс долара у листопаді: чого очікувати від американської валюти

Як розповів експерт, одним із найбільших ризиків для економіки залишається війна. Удари по енергетичній інфраструктурі, пошкодження підприємств і перебої в логістиці збільшують витрати компаній. Частина цих витрат згодом відображається у вартості товарів і послуг, посилюючи інфляційний тиск.

Зараз дивляться

За припущенням Мамедова, після зростання споживчих цін на 2,1% у вересні інфляція в жовтні може становити до 2%. У річному вимірі це відповідає приблизно 11-11,2%. Такі оцінки впливають на очікування щодо економічної ситуації та рішень Національного банку.

Ще один чинник — зовнішня торгівля. За наведеними банкіром даними, за дев’ять місяців товарний дефіцит України сягнув близько $45,5 млрд, а імпорт майже у 2,5 раза перевищив експорт. Це означає, що потреба в іноземній валюті залишається значною.

На валютні витрати імпортерів також впливають світові ціни на нафту й нафтопродукти. Зміни вартості енергоносіїв позначаються на витратах на пальне та логістику, а отже, можуть опосередковано впливати й на ціни всередині країни.

Чи буде зростання долара у листопаді

Мамедов не очікує значних курсових потрясінь, хоча не виключає короткочасного збільшення попиту на готівкову валюту. Воно може виникати через тривоги населення на тлі обстрілів, ризиків для енергетики та загальної невизначеності.

Однак підвищений попит у певні періоди не обов’язково означає, що на ринку виникне системний дефіцит готівкової валюти. За оцінкою банкіра, готівковий сегмент і надалі орієнтуватиметься на ситуацію на міжбанківському ринку.

Важливим стабілізаційним механізмом залишається політика НБУ. Режим керованої гнучкості дає регулятору змогу реагувати на зміни попиту та пропозиції за допомогою валютних інтервенцій. За словами Мамедова, останніми місяцями на ці операції в середньому витрачали близько $1,2 млрд на тиждень.

На початок жовтня міжнародні резерви України становили $47,1 млрд. За оцінкою банкіра, цього обсягу вистачить приблизно на чотири місяці майбутнього імпорту. Водночас для підтримання стабільності важливо, щоб міжнародна фінансова допомога надходила регулярно.

Як рішення НБУ впливатиме на курс долара у листопаді

На валютну ситуацію впливають і рішення Національного банку щодо облікової ставки. У коментарі Мамедов припустив, що регулятор може залишити її на рівні 16% або підвищити до 16,5%.

Облікова ставка впливає на вартість кредитів, дохідність гривневих заощаджень та інфляційні очікування. Вищі ставки можуть підтримувати привабливість гривневих депозитів і стримувати ситуативний попит на валюту. Проте монетарні інструменти не здатні усунути наслідки війни або відновити зруйновані підприємства.

— Окреме значення має робота банківської системи. Навіть під час перебоїв з електропостачанням банки підтримують доступ до основних послуг завдяки резервному живленню, зв’язку та дистанційним сервісам. Зокрема, система POWER BANKING об’єднує близько 2,4 тис. відділень із резервним живленням і зв’язком, — розповів Мамедов.

Прогноз курсу долара у листопаді 2026 року

— Курс долара у листопаді перебуватиме в межах 45-45,7 грн. На його динаміку впливатимуть наслідки російських атак, інфляція, торговельний дефіцит, попит на валюту та регулярність надходження міжнародної допомоги, — зазначив експерт.

Попри значний тиск на економіку, банкір не схильний очікувати різких і неконтрольованих змін. На його думку, валютні інтервенції НБУ, міжнародні резерви та стійкість банківської системи створюють передумови для відносно контрольованої ситуації на ринку.

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