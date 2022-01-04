У Кривому Розі у місцевому ресторані сталася пожежа, яку намагалися приборкати майже дві години. Вогонь знищив меблі всередині закладу харчування.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області, з вікон та дверей одноповерхового ресторану валив густий дим та відкрите полум’я.

Під час виникнення пожежі у будівлі перебували лише працівники закладу, які самостійно змогли вийти на вулицю та вдихнути свіже повітря.

Вогонь загорівся всередині приміщення та розповсюдився на дах. Знищена кухонна техніка та пошкоджені меблі, внутрішнє облицювання стін, вікна, двері, перекриття та дах будівлі.

У ДСНС зазначили, що загальна площа пожежі становила близько 300 кв. м, а полум’я вдалося повністю приборкати через майже дві години.

У пожежі ніхто не постраждав. Для гасіння вогню залучили 15 рятувальників з особового складу та три одиниці пожежної техніки служби порятунку.