Оштрафували маму: у Харкові патрульні зупинили неповнолітнього хлопця на Lexus

У Харкові патрульні зупинили автомобіль, за кермом якого перебував неповнолітній. У цей час біля хлопця сиділа його матір.

Інцидент стався на вулиці Леся Сердюка. Водія автомобіля Lexus зупинили за порушення ПДР. Те, що хлопець не має права знаходитися за кермом, з’ясувалося під час перевірки документів.

Матір 17-річного хлопця підтвердила, що він кермував з її дозволу, однак цей факт відповідальності з жінки не зняв.

На неї було складено адмінпротокол, передбачений ч.2 ст.126 (Передача керування транспортним засобом особі, яка не має права керування) КУпАП. Зазначимо, що у цьому випадку розмір штрафу склав 3,4 тис. грн.

Щодо 17-річного порушника поліцейські склали відразу два протоколи: за за ч.2 ст.122 (Порушення правил розташування транспортних засобів) та ч.2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування) КУпАП.