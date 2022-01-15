У центрі Білої Церкви місцева мешканка знайшла невідомого чоловіка з вогнепальним пораненням живота. У зв’язку із НП поліція оголосила у розшук підозрюваного Євгена Валерійовича Хоменка.

Як уточнюється, це сталося на вулиці Ярослава Мудрого 7 січня близько 2-ї ночі.

– 50-річний потерпілий відпочивав у одному з розважальних закладів міста. Згодом у нього із новим знайомим, з яким вони разом вживали алкогольні напої, вибухнув конфлікт, – розповіли у відомстві.

Після сварки чоловік дістав автомат із багажника свого автомобіля та зробив один постріл вгору.

Потім пішов за своїм знайомим і двічі стріляв у нього. Після події той, хто стріляв, втік з місця події.

– Чоловіка негайно госпіталізували до медичного закладу з вогнепальним пораненням попереку. Наразі стан потерпілого стабільний, – додали у поліції.

Яке покарання загрожує тому, хто стріляв

За даними слідчих, згідно з процесуальним керівництвом Білоцерківської окружної прокуратури Хоменко повідомили про підозру у замаху на злочин (частину 2 статті 15) під назвою навмисне вбивство (пункт 7 частина 2 статті 115) Кримінального кодексу.

Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.

Громадян закликали дзвонити за номером спецлінії 102 та повідомляти поліції у випадках, якщо вони мають будь-яку інформацію щодо цього інциденту.

Євген Хоменко, за даними відомства, є неодруженим приватним підприємцем родом із Донецька. Народився 5 жовтня 1993 року.